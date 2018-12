Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kaaris vs Booba : la date et le lieu du combat ont été annoncés Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Décembre 2018 à 13:59 | | 0 commentaire(s)|

Hier, Booba a défié Kaaris sur un ring de boxe, pour enterrer définitivement la hache de guerre. Kaaris lui a immédiatement répondu, “où tu veux, quand tu veux, j’te n... ta grand mère” et Le Duke de Boulogne l’a pris au mot.



Ce mercredi matin, Booba a annoncé la date et l’heure du combat de boxe sur Instagram. Le défi aura lieu le 20 avril 2019, à la Défense Aréna selon le flyer publié par Booba. Ce dernier indique qu’il n’attend plus que la confirmation de Kaaris.



« Nous n’arrivons pas à obtenir de réponse concrète du côté de @kaarisofficiel1 Pourtant tout est clair… Octogone comme il le souhaite… ses règles… 50/50 sur la recette ( y a des millions en jeu ) on attend sa réponse. De mon côté, c’est un grand OUI!!! J’ai beaucoup plus à perdre que lui mais j’ai tellement envie de lui défoncer sa gueule. Je répète et cite ses derniers mots “où tu veux, quand tu veux, j’te n... ta grand mère” Nous attendons une réponse claire de lui-même ou de son management pour conclure le deal. De mon côté, il est 5:15 du matin j’allais gober 6 blancs d’oeufs et partir faire un footing d’1h15 mais pas de réponse «.



Mais les internautes ne sont pas dupes, pour eux, tout cela ressemble fort à une stratégie commerciale bien orchestrée si l’on se réfère aux sponsors énumérés sur le visuel de « l’évènement » et selon l’Express les sites de paris sportifs sont déjà prêts. Les billets seront en vente à partir du 25 février prochain.





