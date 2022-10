Kaay Bokk axe Maghreb-Europe : Déthié Fall a échangé avec des chefs d'entreprises marocains sur des modèles économiques de développement

Le président du Parti Républicain et du progrès (Prp), Déthié Fall, était en déplacement ce vendredi à Fès pour effectuer sa Ziarra auprès de Seydina Cheikh Ahmed Tidjane Cherif RTA.



Il est ensuite allé à la rencontre des compatriotes sénégalaises et sénégalais dans leurs lieux de résidence, pour échanger avec eux et leur accorder une écoute attentive.



Déthié Fall a également rencontré quelques chefs d’entreprises marocaines pour discuter sur quelques modèles économiques de développement avant de faire cap sur Bergamo en Italie le même jour.