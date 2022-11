Kaay Bokk: les tracas de distance et de documents administratifs dans l'escarcelle de Déthié Fall

Le président du Parti Républicain et du Progrès (PRP), Déthié Fall, était ce lundi à Guissona en province de Barcelone, en Espagne, dans le cadre de l’opération KAAY BOKK pour échanger avec nos compatriotes sur la situation du pays et sur leurs difficultés dans cette zone.



"Comme d’habitude je leur ai prêté une oreille attentive et ai pris bonne note de leurs doléances.

Ils sont largement revenus, entre autres, sur la distance qui existe entre certaines régions où il y a bcp de sénégalais et la capitale Madrid où se trouve le consulat général", a-t-il commenté.



A l'en croire, "cette distance non négligeable leur pose un sérieux problème pour l’obtention ou le renouvellement de certains documents administratifs".



La Commission parlementaire de l'Assemblée nationale a un dossier de plus sur sa table.







