Kaffrine : 2,6 tonnes de faux médicaments d’une valeur de 85 millions, saisies en moins de 2 semaines La Subdivision des Douanes de Kaffrine (centre) a saisi en moins de deux semaines, 2, 6 tonnes de faux médicaments d’une valeur de 85 millions de francs CFA, a révélé, vendredi, son chef, le commandant Cheikh Ahmadou Bamba Sène.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Mars 2020 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|

‘’ En moins de deux semaines, nous avons fait deux saisies pour un poids total de 2,6 tonnes de faux médicaments pour une valeur de 85 millions de francs CFA ’’, a révélé le commandant Sène, au terme de la reconstitution de la dernière saisie.



Cette saisie a été faite à Ndiaobambali, un village de la commune de Diamagadio, dans le département de Kaffrine. Elle a été menée de concert avec les agents de la Subdivision des Douanes de Kaolack, a-t-il précisé.

‘’ Les faux médicaments constituent un réel problème de santé publique et causent des maladies telles que l’insuffisance rénale. Ils sont aussi néfastes par rapport à l’économie, parce que les gens qui les commercialisent, font de la concurrence déloyale aux pharmacies qui sont régulièrement établies ’’, a déploré le commandant Sène.



La première saisie de faux médicaments à Ndiaobambali a eu lieu le 18 février 2020 au cours d’une patrouille à bord d’une berline, a expliqué le lieutenant Abdou Aziz Ndiaye, qui était à la tête de cette opération. Le véhicule transportait 1,2 tonne de médicaments contrefaits, d’une valeur de 24 millions de francs CFA, a-t-il précisé.



Il a indiqué qu’une autre prise a été réalisée le premier mars 2020. Les douaniers ont ce jour-là mis la main sur deux véhicules, qui ‘ ’transportaient 1,4 tonne de médicaments d’une valeur de 61 millions FCfa sur le marché intérieur ’’.



Le lieutenant Ndiaye a appelé les populations de la commune de Diamagadio à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité afin de mettre fin à ce fléau, qui selon lui, ‘’ ne faire que nuire à la santé des populations mais aussi à l’économie sénégalaise ’’.



Il a précisé que ces produits contrefaits viennent de la Gambie, un pays frontalier de la région.



Le médecin-chef de la région de Kaffrine, Dr. Moustapha Diop, a remercié et félicité la Subdivision des Douanes de Kaffrine pour, dit-il, ‘’ cette prouesse ’’, qui a permis de saisir des faux médicaments d’une valeur de 85 millions de francs CFA.









Source Aps



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos