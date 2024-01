Kaffrine / 28e édition Ziarra El Hadji Abdoulaye Cissé : Ce lien entre Borom Diamal, Mame Mor Anta Saly et El Hadji Malick Sy Le village de Diamal a célébré sa ziarra annuelle samedi, en souvenir à son khalife, El Hadji Abdoulaye Cissé, un érudit qui a rencontré Serigne Mame Mor Anta Saly à Mbacké Kadior et Seydi El Hadji Malick Sy à Saint-Louis. "Bes Bi" revient pour nous, sur quelques éléments du parcours de «Borom Diamal».



Né vers les années 1800 à Wanar, El Hadji Abdoulaye Cissé dit «Borom Diamal» a fait ses premières humanités chez lui, en apprenant le Coran. Ensuite, il se rendra dans plusieurs autres villages pour parfaire ses connaissances.



Avant d’aller tour à tour, à Mbacké Kadior auprès de Serigne Mame Mor Anta Saly Mbacké, puis à Saint-Louis, où il rencontre Seydi El Hadji Malick Sy, dont il restera l’un des plus fidèles compagnons.



«Borom Diamal» a fait un passage en Mauritanie, avant de retourner définitivement au Saloum vivre auprès des siens. Borom Diamal tire sa révérence en 1925 et c’est son fils aîné, El Hadji Babou Mariétou qui lui succéda au califat. Depuis, cinq autres khalifes se sont succédé.



L’actuel khalife, El Hadji Mouhamadou Lamine Cissé, plus connu sous le nom de Modou Maam Ndiaye, fils du premier khalife El Hadji Babou Mariétou Cissé, s’inscrit en droite ligne de ses prédécesseurs, c’est-à-dire apprendre et enseigner le Coran.



C’est ainsi qu’il fonde le village de Diamal situé à 2 Km de Mbirkilane en 1910, qui devient l’un des foyers religieux les plus populaires de la région de Kaffrine, pour ne pas dire du Sénégal.



Chaque année, les fidèles répondent massivement à la traditionnelle ziarra, dont la 28e édition a été célébrée cette année ce samedi 27 janvier 2024, sous le thème «La culture de la paix».



