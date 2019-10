Kaffrine : 29 maires et un président de conseil départemental lâchent Yaya Sow Sur les 32 maires de la région de Kaffrine (départements de Kaffrine, Koungheul, Malem Hodar et Mbirkelane), 28 d'entre eux et le président du conseil départemental de Malem Hodar -à l'exception de deux maires socialistes, une délégation spéciale et le maire Yaya Sow- ont renouvelé leur engagement auprès de Macky Sall, se démarquant ainsi du maire de Ribot-Esacale Yaya Sow. Ils ont matérialisé dans une résolution rendue publique.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos