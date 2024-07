Kaffrine : Des bénéficiaires du projet « Yokk Kom Kom » remercient le gouvernement et se félicitent de la nouvelle démarche du Délégué général Un comité départemental consacré au ciblage des quartiers et villages bénéficiaires de la phase du projet Yokk Kom kom, a réuni, à Malem Hodar, les différents acteurs, en présence du Délégué général à la Protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN), Matar Sène.



Cette rencontre qui facilite l'accès aux soins de santé, aux opportunités d'emplois et de revenus, en conformité avec les orientations des agendas internationaux, était une occasion pour les différents bénéficiaires de remercier vivement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko, dans leurs nouvelles politiques sociales.



En effet, le département de Birkelane a un quota de 427 bénéficiaires, dans le cadre du projet. Ainsi, chaque bénéficiaire va recevoir un transfert de 150 000 FCfa, pour développer des activités économiques répondant à leurs besoins et aux potentialités de leurs terroirs.



Un ouf de soulagement pour le président départemental des personnes vivant avec un handicap, Baba Ndao, qui magnifie la nouvelle démarche du tout nouveau Délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale. " Ce projet nous soulage énormément. Ça soulage le paysan, le père de famille et permet aux personnes démunies de subvenir à leurs besoins ", a-t-il déclaré.



Pour le Délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale, Matar Sène, la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales occupe une place de choix dans le projet de transformation systématique de Son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.













Omar Ndiaye

