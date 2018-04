Kaffrine: Le chauffeur de Wilane meurt dans un accident

Le porte-parole du Parti socialiste et maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane a perdu son chauffeur, hier, dans un accident de la route entre Kaffrine et Kaolack. Abdoulaye Ndiaye, plus connu sous l’appellation de El Hadji Ndiaye se rendait à Kaolack pour récupérer un chèque. Il a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur d’un village situé dans la commune de Mbirkilane (région de Kaolack). Le véhicule qu’il conduisait a fait plusieurs tonneaux. Il est décédé après son évacuation à l’hôpital.