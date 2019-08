Kaffrine: Le projet "Ponti" outille jeunes et femmes pour faire face à l'immigration clandestine Lancé en 2017 dans la région de Kaffrine, le projet "Ponti": inclusion sociale et économique, jeunes et femmes innovations et diaspora a mis fin à ses activités dans la région du Ndoucoumane. Co-financé par le ministère de l'Intérieur italien pour combattre les causes profondes de la migration des jeunes et des femmes et favoriser la création d'activités durables des migrants de retour, "Ponti" a partagé avec différents acteurs ses réalisations en 2 ans.

"Nous avons offert aux jeunes et aux femmes de Kaffrine à travers ce projet de formation en gestion d'entreprise, en éducation financière et technique de transformation des produits locaux. Le projet a aussi ouvert ici à Kaffrine un guichet d'orientation d'opportunités de formation, d'apprentissage et d'insertion professionnelle pour promouvoir la création de micro-entreprises auprès des jeunes et des femmes.

A travers ce guichet d'orientation, plus de 5000 Kaffrinois ont été sensibilisés sur les risques liés à l'immigration clandestine. Plus de 500 personnes ont aussi visité ce guichet. Il a permis de former beaucoup de jeunes à la rédaction de curriculum vitæ (CV) et à la rédaction de lettre de motivation" a informé Talla Cissé coordinateur du projet.



D'un coup global de 3 millions d'euros, "Ponti" a su donné des résultats satisfaisants, si l'on en croit à M. Cissé

501 personnes et 52 GIE ont reçu des formations en techniques agricoles, coaching, services aux entreprises, rédaction de projets, plan d'affaires, négociation de contrats commerciaux, ainsi que la réalisation de 9 unités de transformation céréalière.



Et pour Talla Cissé au vu de tout cela, il est persuadé que le projet va continuer à aider les jeunes et femmes de la région à plus autonomes, avec toutes ces compétences déjà acquises.



"Nous allons aujourd'hui offrir 12 charrettes, des brouettes et du matériel pour la réalisation de périmètres maraîchers dans diverses localités. Dans le but de favoriser l'acquisition de nouvelles compétences, l'emploi et l'inclusion sociale et économique, tout en mettant l'accent sur la promotion du dialogue interacteurs dans le processus du développement local", dit-il.



Le projet "Ponti" est intervenu dans différentes régions du Sénégal comme Dakar, Thiès, Kaffrine et Louga.



Abdoulaye Diallo, Leral.net Kaolack











