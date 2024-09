Kaffrine: Saisies de médicaments et de devises d’une contrevaleur totale de 620 millions FCfa

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Septembre 2024 à 22:33 | | 0 commentaire(s)|

1. Des médicaments d’une contrevaleur de 455 millions FCfa interceptés en haute mer



La Brigade maritime des Douanes de Mbour, Subdivision du Littoral Sud, Direction régionale des Unités maritimes, a réalisé, ce mardi 17 septembre 2024, vers 19h, une saisie portant sur un lot de médicaments d’une contrevaleur de 455 millions de francs Cfa. Il s’agit essentiellement d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires, d'antipyrétiques et d'aphrodisiaques, conditionnés dans plusieurs cartons. La saisie fait suite à une opération de bouclage qui a permis d’intercepter et d’arraisonner la pirogue transportant les médicaments. Quatre individus ont été arrêtés au cours de l’opération.



2. 226 kg de médicaments saisis à Birkilane



Suite à l’exploitation judicieuse d’un renseignement, la Brigade mobile des Douanes de Kaffrine, Subdivision de Kaffrine, Direction régionale des Douanes du Centre, a filé et immobilisé une berline de type Peugeot 504, remplie de faux médicaments. L’opération a eu lieu le mercredi 18 septembre 2024, aux environs de 6h 30mn, entre Mbéné Mamour et Loumène, dans la Commune de Ndiognick, département de Birkilane. La cargaison saisie est composée de centaines de cartons de DYCLOSA 50, d’un poids total de 226 kg. La contrevaleur des médicaments est estimée à près de 80 millions de francs Cfa.



3. Une saisie de médicaments d’une contrevaleur de 21 millions Cfa à Kidira



Toujours dans le cadre de cette surveillance renforcée et ciblée pour protéger le pays contre le trafic de faux médicaments, la Brigade commerciale des Douanes de Kidira, Subdivision de Tambacounda, Région douanière du Sud-est, a saisi des médicaments, dont des produits vétérinaires. La saisie fait suite à un renseignement qui a permis de découvrir la marchandise frauduleuse, le mercredi 4 septembre, vers 19h, dans une cabane de fortune, non loin de la localité de Sinthiou Diohé, à quelques encablures de Kidira. La contrevaleur totale de la saisie, est estimée à 21 millions de francs Cfa.



4. 64 millions de francs Cfa dénichés sous les habits d’un passager



Dans le cadre de la lutte contre le faux monnayage et le trafic de devises, les agents de la Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum, Subdivision de Tambacounda, Région douanière du Sud-est, ont, lors d’un service de contrôle de véhicules de transport en commun, interpelé le dimanche 15 septembre 2024, un individu au comportement suspect et dont l’accoutrement recommandait une fouille corporelle. Les soupçons des agents vont se confirmer, car la personne avait dissimulé des billets de banque sous ses vêtements. Il s’agit de 86 305 en plusieurs coupure d’Euros et de 8 millions en francs Cfa, soit un total 64 612 368 francs Cfa. L’individu en question et un autre passager qui s’est présenté comme son accompagnant, tous deux de nationalité étrangère, ont été arrêtés. La procédure suit son cours.



L’Administration des Douanes réaffirme son engagement à combattre le trafic illicite sous toutes formes.













La Division de la Communication et des Relations publiques









