Kaffrine: Un jeune homme tue sa mère en l'étranglant

Un jeune homme originaire de Kaffrine d’une trentaine d’années, a tué sa mère par strangulation, hier mardi vers 5h du matin, avant de passer sa sœur à tabac, nous apprend l’APS.



Ce matricide s’est produit au quartier Bamba (Kaffrine), où « le certificat de genre de mort délivré par le directeur de l’hôpital régional de Kaffrine au commissariat, a montré que le jeune homme a tué sa maman des suites d’une strangulation par asphyxie », explique une source policière ayant requis l’anonymat.



La dame, retrouvée morte à son domicile, était âgée de 6o ans. Son fils, le présumé meurtrier, « avait été interpellé à plusieurs reprises à la police de Kaffrine, pour des menaces à l’endroit de sa famille ».



Selon l’entourage de l’accusé, ce dernier souffrirait de problèmes mentaux, et aurait été emmené une fois au centre Malango de Fatick. Il est actuellement détenu au commissariat de Kaffrine, et devrait être déféré ce mercredi à Kaolack.

