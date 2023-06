Kaffrine : Un violent vent emporte une trentaine de concessions

Un vent violent accompagné de pluie peu importante s’est abattu dans la circonscription de Ribot Escale à KAFFRINE occasionnant des dégâts importants. Les populations, malgré leur pragmatisme, sont restées impuissantes face à la furie du vent. Une délégation de la mairie en compagnie du sous-préfet de Lour Escale était en tournée dans les villages touchés par le sinistre.

Les dégâts se comptent aussi bien dans les maisons que dans les édifices publics. En effet au village de Touba bogo, dans le domicile du chef de village Ibrahima Poumane, le mur de la clôture est tombé sur son troupeau et environ une vingtaine de bétail sont morts. De l’autre côté à Darou Khoudoss dans le domicile d’Arona KA, la toiture de sa maison s’est envolée. Même constat à Petel khamadi, où le mur de clôture de l’école primaire n’a pas pu résister au vent.



Après la pluie le beau temps dit-on. Mais cet adage n’a pas vu le jour dans la commune de Ribot Escale. Car plus de 30 concessions sont ainsi terrassées ou affaissées par ce vent et des bétails décimés. De mémoire d’homme, les habitants de cette zone disent ne jamais se rappeler un tel sinistre.



Des témoins soulignent que le vent n’a soufflé que pendant deux petites minutes. Mais que les conséquences sont énormes et incalculables. Des arbres, des cases, bâtiments et même les bêtes ont souffert de ce sale temps. Deux personnes sont blessées. Et avec l’installation de l’hivernage, les greniers se sont presque vidés, la paille pour les toits des cases est un casse-tête chinois. Les populations sinistrées tendent la main à l’Etat pour un soutien conséquence et urgent.



Des maisons effondrées, en passant par des toits emportés par le vent, jusqu’au blessés, c’est le triste constat fait sur le terrain, lors de la visite de la délégation des autorités administratives et locales. Et c’est pourquoi, continue Monsieur le maire, « sous peu et de manière très prompte, le concours de la mairie leur sera apporté, si minime soit-il. Dès le retour du maire, ordonnateur de dépenses, la réaction de la mairie ne se fera pas attendre », rassure-t-il.



Une situation alarmante qui interpelle toutes les autorités locales et bonnes volontés afin qu’elles viennent en aide à ces populations touchées par ce phénomène climatique.



Deux personnes ont été blessées lors de ce sinistre. Heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée jusque-là. Une délégation composée d’autorités administratives et locales s’est rendue sur les lieux où un recensement a été effectué du côté des sinistrés. Ces derniers sollicitent d’ailleurs un appui de l’État central…

