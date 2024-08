Kaffrine - Une bagarre entre 2 frères se solde par la mort du cadet

A Thianta dans le Ndoucoumane, deux frères se sont violemment affrontés et le cadet en est décédé. Tout est parti d’un différend foncier.



D’après le récit de Bes Bi, l’ainé a reproché au cadet d’avoir empiété sur ce champ et il s’en est suivi une bagarre.



Le plus jeune a reçu un coup de houe sur la tête. La victime perdra la vie en cours d’évacuation. Son frère a été mis aux

arrêts.