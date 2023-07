Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kaffrine/Vivre sans eau, électricité ni services sanitaires: Le quotidien difficile du village de Médina Gouye Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2023 à 10:19 | | 0 commentaire(s)| Le village de Médina Gouye, connu sous le nom de Santhiou Ada, situé dans la région de Kaffrine, département de Kounguel, est confronté à de nombreux défis qui entravent le bien-être de ses habitants. L'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux infrastructures sanitaires fait cruellement défaut dans ce village, laissant les résidents démunis et à la recherche désespérée de solutions.

Au cœur de cette situation préoccupante, le village de Médina Gouye dépend d'un seul puits pour répondre à ses besoins en eau. Les familles locales sont contraintes de s'approvisionner à cet unique point d'eau, ce qui pose des défis en termes d'approvisionnement en eau potable. Les images d'une vidéo transmise à Léral.net montrent des dizaines de bidons rangés devant ce puits, témoignant de la difficulté rencontrée par la population pour vivre dans des conditions de vie décentes.



Outre les problèmes d'eau, l'électricité fait cruellement défaut dans le village de Médina Gouye. Sur les quarante-deux (42) villages que comptent les trois communes de Missirah Wadène, Maka Yopp et Gainth Pathé, selon un habitant, seuls cinq (5) bénéficient d'un approvisionnement électrique datant de l'époque du régime de l'ancien président Abdoulaye Wade. Les habitants se sentent laissés pour compte, privés des avantages que procure l'électricité, tels que l'éclairage, les appareils électroménagers et l'accès à l'information.



En plus des problèmes liés à l'eau et à l'électricité, le village de Médina Gouye souffre d'un manque flagrant d'infrastructures sanitaires adéquates. Les résidents sont confrontés à des difficultés pour accéder aux soins de santé de base, et les femmes enceintes sont obligées de parcourir des kilomètres dans des conditions précaires pour accoucher dans la zone du Saloum. Cette situation engendre des risques pour la santé des habitants, en particulier les plus vulnérables.



De plus, le village de Médina Gouye n'est desservi que par une seule route, qui se trouve être en mauvais état, selon notre interlocuteur. Cette situation rend les déplacements difficiles et limite l'accès aux services essentiels tels que les marchés, les écoles et les centres de santé. Les habitants se sentent isolés et abandonnés, et le manque d'investissement dans l'infrastructure routière aggrave leur situation déjà précaire.



Les habitants invitent les autorités locales et nationales à prendre des mesures urgentes pour remédier à ces problèmes et améliorer leur condition de vie, afin de leur offrir un avenir plus prometteur.



Birame Khary Ndaw





