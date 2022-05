Kaffrine : appui de l’état à des éleveurs dont les bêtes ont été intoxiquées

Le ministre a apporté aux victimes un appui de 5 tonnes d’aliment de bétail, des produits sanitaires et une enveloppe de 2 millions de francs CFA, en guise de soutien.



M. Diop a dit s’être déplacé à Mabo, une localité située dans le département de Birkilane, pour "constater et partager avec les impactés le sentiment de compassion" des pouvoirs publics.





"Nous avons trouvé sur place des populations sereines et républicaines qui comprennent qu’il y a une voie à emprunter pour permettre à l’autorité d’agir", a indiqué le ministre de l’Elevage et des Productions animales.



"Il s’est avéré que cette mortalité est due à l’ingestion de feuilles d’un arbre (…) qui contient une toxine dangereuse pour le cœur et le foie", a expliqué Aly Saleh Diop, au terme de sa visite auprès de ces éleveurs transhumants.





Le maire de Mabo, Aliou Cissé, a pour sa part insisté sur la qualité des relations entre ces éleveurs transhumants et les populations autochtones.