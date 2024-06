Kaffrine et ses supposés sacs de semences remplis de sable : Les agriculteurs nient en bloc A Kathiotte, première étape d’une visite, par la voix du chef du village, les agriculteurs ont tenu à préciser que la situation est loin d’être alarmante contrairement à ce qui est relayé dans la presse

«Nous avons entendu qu’à Kathiotte les populations ont reçu des sacs de semences remplis de sable alors que rien n’est encore distribué. La semence d’arachide que nous avons réceptionnée, que nous avons vérifiée avec la commission et les autorités est de très bonne qualité comme vous pouvez vous-même le constater», a déclaré Amadou Willane, chef du village de Kathiotte.



A Ndiognick où la question a été agitée en premier, les agriculteurs ont également nié avoir accepté des sacs remplis de sable.



«Tout sac que nous recevons avec du sable, nous n’hésiterons pas à le refuser. Il faut reconnaître que les agriculteurs vendent des sacs d’arachide non tamisés et qui contiennent forcément un peu de sable. Ce sont les mêmes sacs que les opérateurs nous redonnent. Donc, il n’y a pas de raison de s’alarmer. C’est normal qu’il y ait une quantité de sable dans les sacs», insiste Aly Fall, président des chefs de village de la localité.



Ce dernier souhaite toutefois que le quota par commune soit revu. «On ne peut pas donner la même quantité de semences à une commune comme Ndiognick qui compte 56 villages qu’à d’autres qui n’en comptent que la moitié ou moins. Les autorités doivent donc revoir la répartition», ajoute M. Fall.



Les autorités locales et les agriculteurs appellent à accélérer le rythme de distribution des semences puisque l’hivernage approche à grands pas et la mise en place n’est pas encore terminée.



Le président des opérateurs de la région Bathie Sow et celui de Mbirkilane, par ailleurs maire de Diamal, Mouhamed Ka, s’engagent au nom de leurs pairs à presser le pas pour éviter des désagréments avec les premières précipitations qui peuvent survenir à tout moment.

