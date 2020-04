Kaffrine: jusque-là épargnée par le Covid-19, la région se barricade et demande un accompagnement de l’armée C’est l’une des rares régions encore épargnée par la le coronavirus. Et la région de Kaffrine ne veut pas du tout choper le virus. Surtout qu’elle est entourée de régions forment touchées comme Louga, Diourbel, Tambacounda ou encore Fatick. Ainsi, les autorités préfectorales comptent lutter farouchement contre les entrées clandestines, venant notamment de Touba. Elles ont ainsi demandé un accompagnement de l’armée pour dissuader les plus récalcitrants. 15 personnes sont, toutefois, mises en quarantaine actuellement dans la région.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Avril 2020 à 08:45 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos