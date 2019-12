Kaffrine : la progression du VIH Sida inquiète Le taux de prévalence du VIH Sida progresse à kaffrine. Selon les dernières estimations, 600 personnes sont touchées par le virus. Ce qui représente un taux de 0,9% et qui place désormais Kaffrine comme la troisième zone la plus touchée du Sénégal. Les personnes les plus touchées sont les prostituées, les homosexuels et les personnes qui se droguent à travers des injections, selon la RFM. Une situation qui pousse les autorités médicales à tirer la sonnette d’alarme et à sensibiliser sur les pratiques qui peuvent aider à lutter contre la maladie.

