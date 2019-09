Kaffrine : le fils d’un commissaire meurt noyé dans un bassin de rétention

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2019 à 15:01

Un garçon âgé de 12 ans est mort noyé ce jeudi dans un bassin de rétention situé à la sortie ouest de Kaffrine. Il était accompagné de ses camarades pour une partie de baignade. « Ils avaient peur parce que ce sont des enfants. Ils ne pouvaient pas venir nous annoncer la nouvelle. Le matin, j’ai pris le gosse de chez lui, et on est venu ici. Il m’a montré les chaussures et les habits de mon fils », témoigne, le père de la victime, Tapha Ndao Commissaire police en service à l’Aéroport Blaise Diagne de Diass. Le corps du défunt a été repêché ce matin par les éléments de la brigade des sapeurs et déposé à la morgue de l’hôpital de Kaffrine, rapporte la RFM.



