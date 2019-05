Kaffrine : les abeilles font encore des dégâts, 6 personnes évacuées à l’hôpital Les abeilles sont encore de sortie dans le département de Kaffrine, plus précisément dans le village de Diokoul Souf, dans la commune de Nganda, ce vendredi, selon la RFM. Six personnes ont été piquées et acheminées à l’hôpital, dont le correspondant de la radio. Il y a quelques semaines, un enfant de 7 ans a été tué et un autre gravement blessé dans le village de Ngoukou Diama.

