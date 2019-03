Kaffrine : une vingtaine de maisons ravagées par un incendie à Barone

Mercredi 13 Mars 2019

Un incendie qui s’est déclaré mercredi en fin de matinée, à Barone, un village de la commune de Kathiott, dans la région de Kaffrine (centre), a ravagé une vingtaine de maisons en paille et provoqué d’importants dégâts matériels, a appris l’APS d’un responsable de la Brigade locale des sapeurs-pompiers.



"Le feu dont l’origine reste encore à déterminer a provoqué plusieurs dégâts matériels sans faire de victimes", a notamment précisé à l’APS, le lieutenant Janou Sagna, membre de la Brigade des sapeurs-pompiers de Kaffrine.



Cet incendie, a ajouté lieutenant Sagna, "a réduit en cendres des réserves de vivres, du foin et des graines d’arachides et calciné trois moutons, deux chèvres et un cheval".



Il s’agissait d’un feu de case qui a touché 20 concessions totalisant 76 cases, selon Janou Sagna. ’’Les dégâts sont importants", a t-il déploré.





Alertés à 11 heures 2 mn, les sapeurs-pompiers de Kaffrine sont arrivés sur les lieux à 11 heures 22 mn, avant de maîtriser le feu aux environs de 12 heures avec l’aide des agents des Eaux et forêts.



APS

