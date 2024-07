Kafountine: Un serial killer de femmes hante le sommeil des populations

La commune de Kafountine ne ferme plus l’œil. En l’espace de six mois, un serial killer a agressé 14 personnes, toutes des femmes. L’assassinat de Awa Cissé, femme enceinte de trois mois, devant ses enfants est l’acte de trop. Et c’est la gent féminine qui est la cible privilégiée de l’agresseur. Au mois de mars dernier, la septuagénaire Dieynaba Sambou et sa petite-fille Diouma Diatta ont été également victimes d’agression.



A Doumassou, Mami Diassy est très inquiète : «On se sort plus la nuit. La peur s’est installée dans nos salons.» Cette insécurité préoccupe le maire de Kafountine. « les gens ont peur et je comprends parfaitement leurs inquiétudes. Nous avons un tueur dans l’air. Les gendarmes font des patrouilles mais la situation est très compliquée parce que les entrées ne sont pas contrôlées à Kafountine. Nous sollicitons l’appui du ministre



