Kafountine théâtre d’une série d’agressions contre les femmes : La grosse indignation de la Société Civile : La Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance et les organisations de la société civile s’indignent et condamnent fermement la série d’agressions contre les femmes dont le théâtre d’opération est la commune de Kafountine.

Lundi 8 Juillet 2024

Depuis le mois de février 2024, les organisations de la société civile défenseures des droits humains ont constaté et dénombré douze (12) cas de violences physiques et sexuelles ciblant uniquement des femmes.



Les sévices infligés aux survivantes sont d’une telle gravité, qu’elles ont été toutes évacuées à Ziguinchor ou Dakar pour une prise en charge médicale. La treizième agressions a eu lieu dans la nuit du vendredi 28 juin 2024 au quartier de Nafacounda et s’est soldée par l’assassinat de Madame Awa Cissé, en état de grossesse et mère de trois enfants, retrouvée morte dans sa chambre.



Face à cette barbarie qui a instauré la psychose au sein des populations de la région de Ziguinchor, nous, Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance et l’ensemble des organisations signataires de ce communiqué :



- Faisons cas de l’urgence sécuritaire pour les femmes et filles de Kafountine mais aussi de toute la région de Ziguinchor



- Dénonçons avec la dernière énergie ces atteintes graves à la dignité et la vie humaine des citoyennes de ce pays ;



- Exigeons que l’Etat du Sénégal, l’administration territoriale et les autorités locales créent les conditions pour que Kafountine et environs soient une zone sécure où les populations jouissent pleinement de leur droit à la protection ;



- Appelons les autorités étatiques, administratives, politiques, sanitaires à accompagner les survivantes dans leurs prises en charge holistiques;



- Exprimons notre solidarité et notre empathie à l’endroit des survivantes de cette série de violence contre d’honnêtes citoyennes ;



- Exigeons que les auteurs de ces actes ignobles soient traqués, arrêtés et traduits devant la justice, afin que les survivantes et les enfants de la défunte Awa CISSE obtiennent justice et réparation ;



- Appelons les populations à la vigilance et au civisme pour la protection de tous ;



Nous attendons avec fermeté une réponse de Monsieur le Président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye et nos autorités Judiciaires à la hauteur des menaces que chaque femme, fille vivent dans la région de Ziguinchor.



