Kafountine : un mort, et des dizaines de blessés, dans le chavirement d'une pirogue

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juin 2022 à 11:50 | | 0 commentaire(s)|

Malgré le drame survenu entre les frontières du Maroc et de l’Espagne (Mélilla), les candidats à l’émigration clandestine restent déterminés à aller en Europe. Plus d’une centaine de jeunes Sénégalais, Gambiens, Bissau guinéens et de la République de Guinée ont embarqué dans la nuit de dimanche au lundi à bord d’une pirogue à Kafountine (département de Bignona), plus précisément à Ileul, une île de la Basse Casamance, pour rejoindre les côtes européennes.



Selon les rescapés, après le départ de la barque, l’un des candidats à l’émigration a allumé une cigarette. Sa proximité avec les réserves de carburant a provoqué un incendie. La pirogue a pris feu. Le bilan est lourd. D’après nos sources, un corps sans vie a été repêché, des dizaines de blessés sont enregistrés dont certains sont évacués à Ziguinchor, 88 rescapés dont deux femmes, et plusieurs migrants sont portés disparus. Les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes disparues. Affaire à suivre.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook