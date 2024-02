Kaju Rajab : Gros porteurs et cars interurbains, interdits de circuler sur les grands axes de Touba

Le sous-préfet de Ndam, Abdoulaye Kharma, a sorti un arrêté interdisant aux gros porteurs et cars interurbains de circuler sur les grands axes et à l’intérieur de Touba, durant le Magal de Kaju Rajab, évènement religieux célébré ce mercredi, commémorant la naissance du deuxième Khalife général des Mourides, Serigne Fallou Mbacké.



Le nouveau plan de circulation provisoire en vigueur jusqu’au 9 février, précise que ces gros porteurs (camions, remorques etc) et cars interurbains (bus, minibus, cars “Ndiaga Ndiaye”, devront, quel que soit leur provenance, circuler sur la nouvelle corniche.



Il interdit également le stationnement de véhicules aux alentours immédiats de la Grande Mosquée, indiquant que cette zone est réservée seulement aux piétons.



Quant aux véhicules hippomobiles, il leur est ‘’ formellement interdit d’emprunter les routes à l’intérieur de la nouvelle corniche de Touba ”.



‘’ Ces dispositions ne concernent pas les véhicules administratifs en général et les véhicules munis d’ordre de mission spéciale ’’, selon l’arrêté du sous-préfet de Ndam, qui précise par ailleurs que ‘’ les véhicules munis de laissez-passer seront déviés à l’angle Serigne Abdou Fatah, pour prendre la route de Darou Miname ’’.













