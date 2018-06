Kalidou Koulibaly: «Il ne faut pas se voiler la face, le prochain match sera difficile, mais nous allons essayer de gagner…»

«C’était un match difficile. La Pologne a une belle équipe ; mais la solidarité de notre équipe a été déterminante dans cette victoire. Nous avons marqué à des moments clés. Cela montre que le Sénégal est un grand et nous devons continuer sur cette lancée. Nous avons encore une marge de progression.



Je n’ai pas beaucoup joué ensemble avec Salif Sané, mais nous avons montré de bonnes choses et on doit encore travailler. C’est important pour nous de démarrer par une victoire. On a pris un but que nous pouvions éviter. Au niveau du jeu, on a été bons. On leur a laissé le ballon pour partir de loin, comme on sait le faire. C’est de bon augure pour le prochain match. Nous espérons porter haut et fort les couleurs du Sénégal et de l’Afrique, le plus loin possible. Cela fait plaisir de recevoir le Président dans les vestiaires. Il attendait une performance, on l’a montrée. Il était content, mais cela ne s’arrête pas là. Le prochain match sera difficile, il ne faut pas se voiler la face ; nous allons essayer de gagner contre le Japon. Nous irons à Ekaterinburg pour faire un bon résultat».









Les Echos