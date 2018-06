Kalidou Koulibaly : «Maintenant, il y a une Génération 2018»

Dans un entretien avec le quotidien Le Quotidien, Kalidou Koulibaly prévient : « Il ne faut pas trop se monter la tête. On a fait un bon match (victoire contre la Pologne, 2-1, mardi), mais il reste deux gros matches à jouer pour se qualifier et on va tout faire pour y arriver.»



Il martèle : « Le prochain match, contre le Japon, sera très difficile. On a vu qu’ils ont gagné contre la Colombie.»



Cependant, le défenseur central des "Lions" signale que la victoire contre la Pologne vaut son pensant d’or. «On a montré qu’on pouvait être un grand d’Afrique», se félicite-t-il. Avant d’ajouter : «On essaie d’écrire notre histoire. On sait qu’au Sénégal, on pense beaucoup à la Génération 2002. Maintenant, il y a une Génération 2018. On l’a montré.»