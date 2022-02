Kalidou Koulibaly à Macky Sall: "Nous sommes fiers de représenter le Sénégal dans tous les stades du monde"

Le discours de ce jour ne sera pas long et se doit d’être expressif, traduisant notre profonde gratitude à votre encontre, votre engagement sans faille à nos côtés, votre croyance en nos capacités. Et surtout, votre accompagnement de tous les jours afin que nous ramenions la coupe à la maison. C’est désormais chose faite. La voici. Soyez grandement remerciés et vos paroles, lors de la remise du drapeau le 4 janvier dernier, bourdonnent encore dans nos oreilles

Tu as été un capitaine courage et tu es désormais un coach champion. Ton staff et toi avez travaillé minutieusement, avec patriotisme, abnégation et le résultat est là (...) Nous remercions aussi le douzième Gaindé, Allez Casa dont les chansons du haut des tribunes nous ont montré le chemin de la victoire à chaque match (…) Nous remercions les médias dont les critiques souvent fondées, nous ont servi de moteur pour surmonter tous nos adversaires et montrer le plus beau visage du Sénégal. Votre contribution à ce premier trophée est appréciable…

L’accueil mémorable que les supporters nous ont réservé, a dépassé toutes nos attentes, même les plus inimaginables. Nous en avons encore des frissons. Nous sommes fiers de représenter le Sénégal dans tous les stades du monde (…) On nous tue, on ne nous déshonore pas. Ceci a été notre devise durant toute la compétition