Kalidou Koulibaly aux journalistes: « Arrêtez de mentir...»

En zone mixte, après la victoire du Sénégal sur le Kenya, Kalidou Koulibaly s’en est violemment pris à la presse.



«Il y avait beaucoup de questions qui se posaient autour de notre équipe, après la défaite contre l’Algérie. Je ne sais pas d’où ça vient. Peut-être que ça vient de vous (les journalistes). C’est dommage, parce que le Sénégal est une grande nation et on l’a montré ce soir (Ndlr: hier).», a-t-il martelé.



« Le plus important, c’est qu’on soit qualifié et que toutes les questions autour de l’équipe n’ont pas lieu d’être. Arrêtez de mentir. Vous dites que Sadio Mané bénéficie de privilèges. Il n’en est rien. Arrêtez de mentir», rembobine-t-il.