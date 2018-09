Kalidou Koulibaly, défenseur des lions: « On sera mieux armé pour cette qualification »

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Septembre 2018

Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly est revenu sur la déception du mondial en Russie. Le joueur de Naples estime que cette compétition les a permis d’apprendre et de gagner en expérience. Il estime qu’ils sont très contents de se retrouver après des mois de vacance et de reprise en club.



Pour le prochain match des lions contre le Madagascar, il affirme que le groupe prend cette rencontre au sérieux. Et, ils seront mieux armés pour cette qualification en CAN 2019.

