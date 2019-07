Kalidou Koulibaly: «il faut qu’on continue à grandir match après match» L’équipe du Sénégal s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN 2019, ce 1er juillet au Caire, en battant le Kenya 3-0 dans le groupe C. Le défenseur Kalidou Koulibaly est revenu sur cette victoire.

Kalidou Koulibaly, qu’avez-vous pensé de la victoire de votre équipe, ce soir, face au Kenya ?



Kalidou Koulibaly : Je pense que beaucoup de questions se posaient autour de notre équipe, après la défaite face à l’Algérie. Je ne sais pas d’où viennent toutes ces interrogations. Je pense que ça vient surtout de vous [les journalistes, Ndlr]. C’est dommage parce que le Sénégal est une grande nation.



Ça a été un match très difficile. Le Kenya voulait absolument gagner ce match. On voulait en faire de même et ne pas gérer la rencontre. On a eu du mal à marquer le premier but. Mais quand on l’a inscrit, le match s’est ouvert et on a eu encore davantage d’occasions.



Je pense qu’il faut qu’on continue à grandir match après match. Et c’est comme ça qu’on va aller loin.

