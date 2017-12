« Kalidou Koulibaly, meilleur défenseur d'Afrique » selon Patrick Mboma Kalidou Koulibaly est-il le meilleur défenseur africain actuellement ? La question s'est invitée sur le plateau de Talent d'Afrique sur Canal+. Les experts sont séduits par les qualités du défenseur sénégalais. Patrick Mboma : "Il est costaud et il utilise très bien sa taille. Il est capable de marquer des buts. Il est très bon dans les un contre un (…) il a aussi une bonne relance pied droit et pied gauche. C'est un défenseur complet ».

Vendredi 22 Décembre 2017

Cédric Kanté : "Avoir des joueurs comme lui qui jouent en Ligue des champions, c'est ce qui manquait souvent à l'Afrique sur des postes clés dans les compétitions internationales…"



Élément essentiel à Naples comme en sélection nationale, Koulibaly se confie sur ses grandes ambitions avec son club cette année.



"Durant ma deuxième année, je me suis dit j'allais être titulaire indiscutable… Après quatre ans, je me sens super bien à Napoli (…) je suis dans un club très important en Italie, on joue le haut du tableau, cela m'a permis de grandir footballistiquement et humainement. L'objectif cette année, c'est le scudetto (Champion d'Italie), on est tous resté pour ça…", a-t-il confié sur la chaine cryptée.

