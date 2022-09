Kalifone: "Si je pars en prison lundi, Ousmane Sonko m'y rejoindra mardi, sinon Pastef aurait..."

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Septembre 2022 à 06:31 | | 0 commentaire(s)|

Le Tik Tokeur, Khalifone Sall, qui est intervenu ce dimanche dans le live de Maty 3 Pommes n'a pas mâché ses mots. A l'en croire, s'il fait la prison et que Ousmane Sonko ne l'y rejoigne pas, les gens du Pastef auraient raison de dire qu'il n'y a pas de justice au Sénégal.



"Nul ne peut échapper à son destin, malgré les faits que l'on me reproche, si Dieu dit que je dois séjourner à l'aune de mes 40 ans, personne n'y pourra rien. Par contre, si on m'amène en prison lundi, Ousmane Sonko devrait m'y rejoindre le lendemain pour la simple raison que nul n'est au-dessus de la loi", a-t-il dit à Maty 3 Pommes.



Pourquoi ne pas croire Adji Sarr et Gabrielle Kane?



Le célèbre Tik Tokeur estime qu'il y a deux poids deux mesures. "Adji Sarr qui crie sur tous les toits pendant deux ans qu'elle a été agressée sexuellement et violée par Ousmane Sonko et le monsieur vaque tranquillement à ses occupations. Gabrielle Kane la soutient et on l'agresse aussi au tribunal, sans que cela ne choque personne", s'est-il indigné.



Pour rappel, Kaliphone a été accusée par la mannequin Adji Thiaré de l'avoir violée en la pénétrant aves ses doigts.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook