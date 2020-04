Kaolack: 103 individus interpellés, des véhicules et motos immobilisés (Police) Cent deux individus ont été interpellés dans la région de Kaolack pour notamment, non-respect du couvre-feu et défaut de port de masque de protection.

‘’ Depuis le 14 avril, la police a interpellé 102 individus dans la région pour non-respect du couvre-feu et pour défaut de port de masque de protection ’’, a révélé le commissaire Serigne Amadou Diop, chef du service régional de la Sécurité publique de Kaolack. Durant la même périiode, la police a immobilisé 210 motos-jakarta pour divers délits, a-t-il ajouté.



Les délits vont du surnombre de passagers, en passant par le non-respect du couvre-feu et du port du masque de protection pour les passages et la violation de l’interdiction du transport interurbain.



La police a par ailleurs immobilisé 28 voitures pour diverses infractions : non-respect de l’arrêté ministériel sur le nombre de passagers, transport interurbain sans autorisation et augmentation du tarif du transport et non-respect du couvre-feu.





Source APS



