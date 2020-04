Kaolack : 26 personnes mises en quarantaine Après la découverte du premier cas positif au coronavirus à kaolack, les autorités médicales locales s’activent à limiter la propagation. Plusieurs tests ont déjà été réalisés sur l’entourage proche du patient, notamment dans son village de Thiékène et à Darou Salam où il vendait des légumes. 26 personnes ont été d’ores et déjà mises en quarantaine par les autorités sanitaires.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Avril 2020 à 08:51 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos