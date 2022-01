Kaolack / Accusations de violences: Modou Ndiaye “Rahma” répond à Serigne Mboup

“ Si l’on met une plainte contre le vent, c’est la poussière qui va vous répondre. On ne peut pas dominer un adversaire sur le terrain et ensuite, se jeter sur lui ”, a-t-il fait parvenir au leader de “Andu Nawlé And Ligguey”.



A l’endroit de ses militants, le candidat Modou Ndiaye “ Rahma” dira de façon catégorique : “ Si vous êtes en avance sur un adversaire, vous ne devez pas céder au tapage. Autrement, attendez qu’on vous reproche quoi que ce soit. Votre seul objectif est de continuer à occuper le terrain et à renforcer le travail que vous êtes en train d’effectuer sur le terrain », a-t-il soutenu, avant de poursuivre.



“ Ne provoquez personne et ne répondez pas aux provocations. Il faut les laisser continuer à multiplier les points de presse et les dépôts de plaintes. Qu’ils fassent 20 plaintes par jour, cela ne dépend que d’eux. Mais pour vous, votre seule préoccupation est d’envahir le terrain nuit et jour et de marcher vers les élections “, a instruit Modou Ndiaye “Rahma” à ses militants.













Sud Quotidien