Kaolack: Adji Ndao, militante de Pastef blessée porte plainte Adji Ndao, militante Pastef de la Diaspora, blessée à œil a annoncé avoir introduit une plainte contre X auprès du Procureur pour réclamer justice. Elle dit avoir été tabassée par trois policiers lors de son arrestation.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Août 2021 à 18:32 | | 0 commentaire(s)|

Adji Ndao, militante Pastef de la Diaspora, blessée à œil, a dénoncé face à la presse, la brutalité des forces de l’ordre à l’endroit des citoyens. « L’un des policiers était derrière moi et tenait mes deux bras à l’arrière et les deux autres ont commencé à me frapper brutalement. Et à cause de ça, j’ai perdu la vue que j’espère la récupérer un jour.



Après des heures au commissariat, les policiers ont finalement dit qu’ils nous ont confondu avec des transporteurs qui devaient organiser une manifestation», narre-t-elle.



A retenir qu’Adji Ndao et Ababacar Diagne qui sont des militants de Pastef à Kaolack, avaient été interpellés par les forces de l’ordre avant d’être relaxés lorsqu’ils s’apprêtaient à organiser une caravane de sensibilisation pour l’inscription sur les listes électorales en vue des locales de janvier 2022.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos