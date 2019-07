Kaolack: BadaraThiam tue son beau-père et écope des travaux forcés à perpétuité La chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance (Tgi) de Kaolack a condamné lundi dernier le sieur Badara Thiam, accusé du meurtre de son beau-père, aux travaux forcés à perpétuité. Cette affaire a donné le coup d’envoi à la première session de l’année avec au total 16 cas de crime.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2019

Meurtrier de son beau père qui s’était opposé au mariage avec sa fille, Badara thiam a été jugé ce lundi au premier jour de la deuxième session de la chambre criminelle du tribunal de Grande instance (tGi) de Kaolack. Pour ce crime il a écopé des travaux forcés à perpétuité.

Les faits remontent au 14 décembre 2017, lorsque la brigade de Gendarmerie de Guinguinéo a été informée par samba Fall alias Bathie du décès de Ibou Ndao qui gisait dans une mare de sang au domicile de son employeur Fary ndao, au village de Maka Kahone où il travaillait en qualité de gardien.

Selon sa fille Amy Ndao qui a expliqué qu'elle s'est présentée le matin à la chambre de son père pour récupérer son ordinateur, elle a trouvé la porte d'entrée ouverte. Ayant frappé sans réponse, elle s'y est introduite et a vu son père, baignant dans son sang. L'ordinateur portable avait

été emporté. L'enquête subséquente aboutissait à l'arrestation de Badara Thiam, beau-fils du défunt qui entretenait avec lui des relations exécrables remontant à la célébration de son mariage avec sa fille .



Dans un premier temps, la victime s'y était opposé avant de se raviser suite à des médiations de proches. La mariée rejoint son époux qui vit à Kaolack et en profita pour poursuivre sa scolarité dans la capitale du saloum. Mais très vite les démons de l’inimité s’y mêlent. Mis au parfum des problèmes de sa fille, le pater lui intimide l’ordre de rentrer au bercail.

Une tournure de la vie conjugale qui n’a pas plus au mari qui essaya en vain de faire revenir sa femme chez lui à Kaolack mais à chaque fois le père de ce dernier s’y opposa. C’est dans ce contexte que le drame s’est joué entendu par les enquêteurs Badara thiam a reconnu être l'origine de la mort de son beau père.Il explique que lorsque son épouse a quitté le domicile conjugal, il s'est rendu à Maka Kahone demander à son père de la laisser revenir à la maison , Mais s'est heurté au refus ferme du défunt. Ressassant les souvenirs de ces humiliations incessantes, il met au point le dessein sournois de se venger. Il quitte nuitamment Kaolack pour rallier le village de son beau-père, muni d'un gourdin. Il s'est introduit au domicile de ce dernier avant de lui donner des coups. Devant la barre l’accusé ne s’est guère rétracté. Il avoue ainsi avoir tué son beau-père et explique en effet qu'il ne pouvait

plus supporter les humiliations venant de son beau-père qui avait la seule intention de le séparer de sa femme. Le procureur général Diagne Guèye a souligné à la barre que les faits sont constants : Badara thiam a volontairement porté des coups à son beau-père. Il le considère coupable des faits

d’assassinat avant de requérir à la cour de le condamner aux travaux forcés à perpétuité.



Le conseil de la défense, me camara, a demandé la disqualification des faits en coups mortels et de retenir des circonstances atténuantes pour son client.Une plaidoirie rejetée par la cour qui a condamné l’accusé Badara thiam aux travaux forcés à perpétuité.



Libération



