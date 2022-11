Kaolack Création d’emplois : La coopération allemande s’engage à appuyer le Sénégal La République fédérale d’Allemagne, à travers sa coopération, s’est engagée à appuyer le Sénégal dans la création d’emplois. D’après Bes Bi qui relaie l’info, le projet dénommé la Facilité investissement pour l’emploi (Ife) est un mécanisme d’investissement créé par la KFW banque de développement dans le cadre de l’initiative spéciale Formation et emploi du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement.

Selon Djibril Maguette Mbengue, point focal de la coopération allemande pour le développement, l’Ife assuré le cofinancement de projets d’investissement à fort impact sur la création d’emplois. Ceci en recherchant une allocation optimale des financements disponibles aux projets présentant un potentiel élevé de succès et de durabilité avec un retour escompté en termes de nombre et de qualité de nouveaux emplois créés dans le secteur privé.



Selon Libass Seck, point focal du fonds d’investissement pour l’em¬ploi, les subventions proposées par l’Ife vont de 1 millions d’euros à 10 millions d’euros par projet.



Selon toujours lui, l’initiative qui opère sous la marque Invest for job a pour objectif de supprimer des barrières à l’investissement et de créer des emplois et des formations de qualité dans ses pays partenaires en Afrique que sont : la côte d’ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Ghana, le Maroc, le Rwanda, la Tunisie et le Sénégal, nous dit Bes Bi



