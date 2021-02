Kaolack :Décès de Serigne Mansour Mamoune Niass. Oumar Gueye a présenté les condoléances du Chef de l’Etat et de son gouvernement.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Février 2021 à 23:50

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, Porte-parole du Gouvernement, était ce mardi à Médina Baye pour présenter les condoléances du Président de la République, Macky SALL, au Khalif de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, suite au rappel à Dieu de Serigne Mansour Mamoune Niass.



Oumar GUEYE a transmis le message du Président de la République. Il a sollicité des prières pour l'éradication de la pandémie de Covid19. Le porte-parole du Gouvernement a également, au nom du Président Macky SALL, demandé, au Khalif de sensibiliser les fidèles sur l'importance du vaccin contre la Covid19. Il a par ailleurs salué le rôle joué par le Khalif Général de Médina Baye concernant la sensibilisation des fidèles pour le respect des gestes barrières.









