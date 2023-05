Kaolack: Défection dans les rangs de « Mimi 2024 »

Face à la presse locale, des militants de l’ancien Premier ministre, Aminata Touré, candidate à la présidentielle de 2024, ont décidé de lui tourner le dos et de travailler main dans la main avec le responsable de Benno Bokk Yaakar (Bby) dans le département de Kaolack, le Pr Ousseynou Diop, par ailleurs maire de Sibassor, informe leSoleil.sn.



« Nous étions avec Me Aminata Touré, mais avons pris la décision de rester dans la mouvance présidentielle en rejoignant le Pr Ousseynou Diop. Nous continuons donc d’être des militants de Benno Bokk yaakar », a notamment déclaré Baye Sarr, responsable politique à Thiofak Gawane, dans la commune de Kaolack. Parmi les désormais ex-responsables de « Mimi 2024 » présentés lors de ce point de presse, il y a Ibra Ndiaye de Sahm, Modou Ndiaye de Médina Mbaba, entre autres.



« Nous avons cherché des alliés à la mouvance présidentielle et avons jeté notre dévolu sur le Pr Diop qui se bat tous les jours pour élargir les bases de Benno Bokk Yaakar dans le départementde Kaolack » ont-ils souligné.

Baye Sarr s’est réjoui des efforts faits par le Directeur du Centre régional des Oeuvres universitaires du Sénégal de l’université du Sine-Saloum, El-Hadji Ibrahima Niaise ( Crous-Ussein) pour l’emploi des jeunes. « Grâce à lui, à des jeunes sont recrutés au Crous. Il comprend la vision du President de la République en matière d’emploi des jeunes », a-t-il indiqué.



« Nous allons renforcer notre engagement aux côtés du président de la République. Nous demandons aussi au chef de l’Etat de renforcer le Pr Diop pour des victoires futures du camp présidentiel », a insisté M. Sarr qui ajoute que leur initiative a été validée par la base.