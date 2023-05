Kaolack : Guerre des tranchées entre Mimi Touré et l’Apr Depuis quelques mois la bataille politique fait rage dans la capitale du Saloum, notamment entre le bloc du parti au pouvoir et l’opposition menée par l’ex-Premier ministre du Sénégal, Aminata Touré. En effet, avec la rupture entre Mimi et Macky, l’on note ce qu'il conviendrait d’appeler des transferts de grosses pointures d’un camp à un autre pour asseoir une certaine suprématie politique.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2023 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

Il y a quelques jours, une vague de militants jeunes et dynamiques ont quitté le navire de Mimi pour s'accrocher au paquebot du parti au pouvoir par le biais du Dg du Crouss du Sine Saloum, Pr Ousseynou Diop. Ce qui semble faire vaciller le camp de celle qui a été longtemps surnommée dame de fer durant la période de la traque des biens mal acquis.



Seulement, les militants et militantes de Mimi 2024 semblent minimiser ce départ qu'ils jugent "insignifiant au regard du poids électoral d’Aminata Touré dans le Saloum". D’ailleurs, selon El Maodo Diallo, coordonnateur départemental de Mimi 2024 à Kaolack, "non seulement les bases de son restent solides, Mimi a enregistré d’autres adhésions, en l'occurrence Bassirou Kane, ex coordonnateur des unités de vigilance opérationnelle de l’Alliance pour la République (Apr), par ailleurs, président du mouvement Émergence d’une nouvelle conscience citoyenne.



Ce n’est pas tout, puisque M. Diallo qui présidait ce week-end à Kaolack une réunion, a laissé entendre qu’"au niveau départemental, nous avons noté la présence de nombreux responsables politiques d’autres obédiences politiques, comme Abdoulaye Dabo de Toubacouta et Kaolack".



Un grand apport d’après Maodo Diallo qui se dit sur du poids électoral de son mentor dans la zone, à qui il adresse ses félicitations après sa distinction ce 13 mai aux Usa, de Docteur honoris causa de Champaigne Collège dans l Etat de Vermont"

