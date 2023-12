Kaolack: La fille du défunt Khalife de Médina Baye décide de soutenir Pape Mademba Bitèye

« Le Mouvement « Baye Sunu War », lancé au courant du mois de Mai 2023 et que j’ai l’insigne honneur de diriger a été mis en place pour recueillir les préoccupations de la population de Kaolack, tout en essayant de trouver des solutions aux maux qui gangrènent les braves jeunes et femmes de Kaolack, à la recherche d'un avenir meilleur.



Dans cette perspective, les membres du mouvement Baay Sünü Waar", partent régulièrement à la rencontre des populations tout en organisant diverses activités sociales…et pour leur apporter plus d’efficience nous avons besoin des autorités locales. C’est dans ce sens et poursuivant nos objectifs pour la sauvegarde des intérêts de Kaolack que nous avons décidé de répondre à la main tendue du responsable politique M.Pape Mademba Biteye.



« Son discours et son sens de l’engagement pour la région de Kaolack nous font croire que c’est un excellent partenaire pour l’atteinte de tous nos objectifs » a-t-elle dit.