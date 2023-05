Kaolack : La pharmacie nationale d’approvisionnement cambriolée

Des malfaiteurs encagoulés, ont visité dans la nuit du dimanche au lundi la pharmacie nationale d’approvisionnement de Kaolack. Armés jusqu’aux dents, ils ont d’abord tenu en respect les vigiles en s’emparant de leurs armes et de leurs téléphones portables avant d’aller réveiller le médecin pour récupérer la clé du véhicule 4×4 du service. Lequel véhicule leur a permis plus tard de transporter le coffre-fort.



Arrivés à ngadé( quartier périphérique de Kaolack) vers Darou Ridwane, ils se sont arrêtés pour tenter de défoncer le coffre-fort à l’aide de marteaux et autres objets, en vain. Selon une source de Dakaractu Kaolack, ils ont finalement abandonné le butin et le véhicule pour emprunter des charrettes garées non loin de là.

Informée vers 04 heures du matin, la police( commissariat central de Kaolack) s’est déportée sur les lieux et a suivi leurs traces. Finalement, les éléments qui ont été déployés, ont retrouvé le coffre-fort intact ainsi que le véhicule.

Une enquête a été ouverte et le procureur