Kaolack: La police met encore la main sur deux braqueurs L'enquête ouverte suite au cambriolage qui avait eu lieu à Kaolack et qui avait aboutit à l'arrestation de 2 individus (un homme et une femme), a porté ses fruits. Les éléments du Commissaire Mame Diarra Faye ont mis la main sur deux malfaiteurs de plus.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Ces derniers qui avaient pris la poudre d'escampette lors de l'arrestation des premiers mis en cause, ont été arrêtés dans l'après-midi de ce lundi par la Brigade de Recherches du Commissariat central de Kaolack, avant d'être assistés quelques minutes plus tard, par un avocat.



Une interpellation qui porte à 4, le nombre d'individus épinglés en moins de 2 jours.



Pour rappel, les mis en cause opéraient à Kaolack dans la nuit du vendredi au samedi, avant d'être surpris par une patrouille de la police près de l'école Samba Diack.











Kaolack : Abdoulaye Diallo (Correspondant)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos