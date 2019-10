Kaolack: Le président de la CCIAK au chevet des journalistes blessés

Trois jours après l’accident de la route mettant en cause un véhicule transportant des journalistes de retour de Mbadakhoune pour les besoins d’une couverture médiatique, c’est le retour à la normale à Kaolack. Tous les blessés sont rentrés chez eux suite à une nuit d’observation au SAU de l’hôpital régional. Le président de la CCIAK a été à leur chevet tout a long de cette épreuve.



Plus de peur que de mal pour les membres de la presse régionale de Kaolack impliqués dans un violent accident de la route le jeudi dernier. Après 24 H d’observation pour deux d’entre eux au Service et d’Accueil et d’Urgence (SAU) de l’hôpital régional, ils sont tous rentrés au bercail sains et saufs. Une prise en charge médicale efficace grâce aux efforts conjugués de l’autorité sanitaire et du président de la principale chambre consulaire locale. Serigne Mboup qui avait affrété deux véhicules de type 4X4 dont la voiture de fonction du secrétaire général de l’institution consulaire pour le confort des journalistes, s’est rendu personnellement au chevet des blessés dès les premières heures du drame. Il a payé de sa poche l’ensemble des frais médicaux des sept blessés, dont des scanners radios et des ordonnances.



Un geste salué par ces derniers qui ont à travers leurs proches, magnifié cette marque d’attention. Après leur sortie de l’hôpital, il a envoyé le SG de la CCIAK prendre de leurs nouvelles au sein de leurs foyers respectifs entre la ville de Kaolack, les localités de Kabaoky, de Sibassor , de Kanda Fodé Bayo et de Taïba Niassène.



Des journalistes qui se remettent petit à petit de cette dure épreuve et qui vont pour certains, reprendre le travail dès ce lundi. Toutefois, l’état désastreux de ce tronçon reliant la localité de Mbadakhoune à la RN4, est à déplorer quand ont sait que le chef-lieu de commune distant pourtant d’à peine 7km, souffre d’un enclavement prononcé au grand dam des populations qui n’ont de cesse de réclamer son bitumage.



Pour rappel, les journalistes victimes de cet accident de la route revenait d’une couverture médiatique de la 1ère édition des Journées économiques de Mbadakhoune initiée par la commune éponyme, en partenariat avec la CCIAK et le programme RAS-GIZ le 4 octobre dernier.













Abdoulaye Diallo

leral.net Kaolack

