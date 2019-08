Kaolack : Les cadres promettent de changer le visage de la ville

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Août 2019 à 19:15 | | 0 commentaire(s)|

Une plateforme des cadres pour l’émergence de Kaolack a été mise en place. L’initiative vise à rendre à cette localité son lustre d’antan. Ces acteurs, natifs de Kaolack ont à travers un forum, échangé sur des stratégies à développer pour redresser la situation économique de leur localité.



« Nous avons constaté que beaucoup de cadre de Kaolack ne reviennent pas dans la localité pour partager leurs expériences avec les populations locales. Ceux qui sont engagés ici, sont souvent dans un parti politique, la société civile ou dans une entreprise.



Mais, nous ne devons pas rester les bras croisés. Alors que certains ont le savoir qu’il faut pour développer cette ville. Tous les cadres doivent s’engager dans ce combat », a appelé le Secrétaire général de la plateforme des cadres pour l’émergence de Kaolack, Daouda Thiam sur les ondes de Sud FM.



Les cadres ont échangé, à l’occasion de ce forum sur le problème d’insalubrité, de l’insécurité, de l’absence d’espaces verts, des usines et des déficits en infrastructure etc. Et, un plan d’action a été retenu pour changer de manière radicale le visage de Kaolack d’ici 2025.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos