Kaolack: Les mareyeurs ferment le marché aux poissons

Le marché central aux poissons de la commune de Kaolack est fermé pour trois jours. Les mareyeurs et vendeurs ont aussi, entamé une grève de 72 heures pour exiger la réfection des locaux.



Les mareyeurs de la région de Kaolack se sont réunis ce mercredi, pour se pencher sur la question des conditions de travail. Situé dans la ville de Mbossé Coumba Djiguéne, les travailleurs du marché des poissons dénoncent le problème de sécurité. Mais aussi, le manque d’eau, l’absence d’une fabrique de glace et l’impraticabilité des routes à l’intérieur du marché.



Des conditions qui ont poussé ces travailleurs à saisir les autorités administratives et locales de la région de Kaolack. C’est après constat que les mareyeurs ont décidé d’aller en grève pour 72 heures.