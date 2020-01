Kaolack: Mouhamed Cissé «Americain» sera enterré à Medina Baye

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Janvier 2020 à 15:11

L’information circule depuis ce matin dans la ville sainte de Médina Baye. Le jeune américain qui a rendu l’âme, après son agression avec son père, sera enterré à Médina Baye. Les membres de sa famille basés aux États-Unis, sont arrivés ce matin à Médina Baye et ont décidé de se soumettre à la volonté de l’imam de la grande mosquée, Cheikh Tidiane Aliou Cissé.



Dans l’immédiat, le jour et l’heure de son inhumation restent indéterminés, selon un des fils du guide religieux, joint ce matin au téléphone. «Le corps est actuellement à Dakar pour les besoins de l’autopsie… », a-t-il informé.





