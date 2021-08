Kaolack: Moustapha offre deux camions à ordures à près de 100 millions F CFA, la mairie n'en veut pas Incroyable, mais vrai! Un citoyen sénégalais et kaolackois, Moustapha Sow a vu ses deux camions à ordures, rejetés par la mairie qui ne veut pas de ses présents. Allez savoir pourquoi.

Le donateur ne comprend pas pourquoi la mairie ne veut accepter ces véhicules qui peuvent aider la localité, alors qu'elle est confrontée à l'insalubrité depuis fort longtemps. Chaque camion coûte quarante huit millions (48.000.000 F CFA), mais la maire Mariama Sarr estimerait que ce geste est hautement politique, que cela cache quelque chose.



Et pourtant, ce dimanche, les jeunes du quartier Médina Mbaba, commune de Kaolack ont manifesté leur colère ce dimanche en barrant la route qui mène vers Médina Baye et en brûlant des pneus pour fustiger l'état d'insalubrité du canal qui traverse leurs habitations et la puanteur qu'il dégage, causés par les travaux de nettoiement des canaux à ciel ouvert par la municipalité.



